الزمالك ينتظر رد رابطة الأندية على تعديل موعد مباراة طلائع الجيش

ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد رابطة الأندية المحترفة على تعديل موعد مباراة طلائع الجيش، المقرر لها الخامسة والنصف مساء الأربعاء 14 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وطلب مسئولو القلعة البيضاء تغيير موعد المباراة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في التوقيت المحدد لها، خاصة أن صناع القرار في الزمالك يرون أنه ليس هناك داعى أن تلعب في هذا التوقيت الذى من الممكن أن يؤثر على صحة اللاعبين.

ويستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراته الأخيرة أمام زد إف سى والتي أقيمت مساء الخميس وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد.



ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق طلائع الجيش بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 32.