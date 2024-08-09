شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة لاعبي منتخب مصر فى المصارعة الحرة بدور الـ16 لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر عمر رضا لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة من بطل الصين لو فينج 14-4 فى دور الـ16 لأولمبياد باريس في منافسات المصارعة الحرة وزن 74 كجم.

كما خسر ضياء الدين كمال من بطل أذربيجان بنتيجة 4/0 فى دور الـ16 لمنافسات المصارعة الحرة وزن 125 كجم لاولمبياد باريس 2024.

يبدأ اليوم منتخب رفع الأثقال منافساته فى دورة الألعاب الأولمبية التي تقام فى باريس، حيث يقص الثنائى كريم كحة ونعمة سعيد شريط المنافسات اليوم.

ومن المقرر أن يخوض كريم كحلة منافسات وزن 89 كجم، في الرابعة عصرا، ونعمة سعيد وزن 71 كجم، في الثامنة و النصف مساءا، على أن تبدأ سارة سمير لاعبة المنتخب منافساتها غدا السبت.

وشهدت الساعات الماضية فقدان 3 ميداليات كانت محققة للبعثة المصرية، عن طريق الثنائى محمد إبراهيم كيشو ومحمد جبر لاعب المصارعة، بالإضافة إلى منتخب اليد، حيث خسر جبر مباراة الميدالية البرونزية، و خسر كيشو او لمباراة له بعدم التكافؤ، وعلى مستوى اليد فخسر المنتخب مباراته أمام اسبانيا على الميدالية البرونزية، رغم التقدم في الشوط الأول، الا ان الماتادور الأسبانى نجح في عمل الريمونتادا ، و التقدم خلال اللقاء، حتى انتهى الشوط الثانى بالتعادل ، وتم اللجوء الى شوطين إضافيين، اسفر عن فوز الاسبان ببرونزية الأولمبياد

وحقق منتخب اليد المركز الخامس في البطولة ، بعد فوز الدنمارك علي السويد وفوز ألمانيا على فرنسا.