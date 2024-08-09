شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعلن صفقات الموسم الجديد فى دوري القسم الثاني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشف نادي النصر، برئاسة المستشار أشرف لطفي والمستشار حسن إسماعيل أمين الصندوق ومصطفي رسمي عضو المجلس والمشرف على كرة القدم، عن الصفقات الجديدة التى أبرمها النادي لدعم الفريق استعدادا للموسم القادم في دوري القسم الثاني "ب".

وتعاقد النصر بقيادة عبد الحميد علي المدير الفني ومحمد عبد الفتاح كفتة مدير الكرة مع 8 لاعبين هم، الظهير الأيمن معتز نجيب لاعب كيما أسوان والمقاولون العرب وبايونيرز والمنيا وإسلام مسعود لاعب خط الوسط ولعب لأندية حرس الحدود والمقاولون العرب ومنتخب السويس والترسانة والاوليمبي وموسى سيساي مهاجم نادي اسوان واحمد ناصر ابن قطاع الناشئين بنادي النصر ويلعب في مركز رأس الحربة ولعب في صفوف الناشئين بنادي الزمالك ومصطفى علي صاصا يلعب في مركز قلب الدفاع ولعب لأندية مستقبل وطن وبورتو السويس.

كما تم التعاقد مع محمد صفوت شكوكو يلعب في مركز قلب الدفاع ولعب لأندية اسمنت اسيوط وأسوان وبترول اسيوط وبايونيرز واحمد سابق راس الحريه ولاعب نادي القناة والمصرية للاتصالات والعبور وعمرو الجزار يلعب في مركز قلب الدفاع ولعب لأندية المقاولون العرب وخاض فترة احتراف في نادي مسافي بالامارات.

وتم توقيع العقود في حضور المستشار اشرف لطفي رئيس مجلس الإدارة وعبد الحميد علي المدير الفني ومحمد عبد الفتاح كفتة مدير الكرة وانتظم اللاعبين الجدد في تدريبات الفريق استعدادا للموسم القادم.



