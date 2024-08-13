محمد حمزة لـ "الخليج 365": إيماني بالله سيساعدني في الفوز بميدالية.. أحاول أن أوازن بين المبارزة وعملي كمهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تألق عدد من اللاعبين المصريين في أولمبياد باريس 2024 في لعبة سلاح المبارزة، حيث حصل محمد السيد على برونزية أولمبية.

ومن بين هؤلاء اللاعبين البطل محمد حمزة الذي وصل إلى دور ربع النهائي لمنافسات سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024.

وحرص "الخليج 365" على إجراء حوارا صحفيا مع محمد حمزة، جاء كالتالي:

كنت شايف نفسك هتوصل فين في منافسات السلاح بأولمبياد باريس؟

قضيت أفضل موسم لي حتى الآن خلال مسيرتي، ودخلت الألعاب الأولمبية في المركز الرابع بالتصنيف العالمي، وكان لدي الكثير من المشاعر الإيجابية،أعتقد أنني إذا واصلت عملي الجاد وحافظت على إيماني بالله بأنه سيساعدني في الفوز بميدالية، فسوف أتمكن من تحقيق هدفي بالحصول على ميدالية أولمبية.

كيف كان شعورك عندما وصلت إلى ربع النهائي، وبعدها ضياع حلم الميدالية؟

اجتهدت بشدة من أجل الوصول إلى ربع نهائي الأولمبياد، ولسوء الحظ لم تسر المباراة بالشكل الذي كنت أرغب فيه وخسرت أمام الإيطالي الذي حصل على الميدالية الفضية، كنت غاضب وحزين جدا لأنني فقدت فرصة الحصول على ميدالية، ولكن أدركت أن هذا هو قدري وأنه من المهم أن أكون ممتنًا لكل ما وصلت له، وأقول الحمد لله وأثق في خطة الله.

هل حصلت على الدعم الكافي لتحقيق هذا المركز المتقدم في أولمبياد باريس؟

حرص الرعاة والاتحاد المصري للمبارزة ورئيسه عبد المنعم الحسيني، على ضمان قدرتنا على السفر لحضور جميع المسابقات خلال الموسم الأولمبي، وكنا محظوظين بما فيه الكفاية لأننا تمكنا من السفر إلى عدد من المعسكرات الدولية هذا الموسم لمساعدتنا على الاستعداد بشكل أفضل للمنافسات، الحمد لله تمكنت من دخول الألعاب الأولمبية كرقم 4 على مستوى العالم، وذلك بفضل الدعم المالي الذي تلقيته طوال الموسم من عائلتي والجهات الراعية والاتحاد، ومع المزيد من التمويل والرعاية في المستقبل، أنا واثق من أنني أستطيع أن أصبح رقم 1 على مستوى العالم والفوز بميدالية أولمبية لمصر بإذن الله.

ما هو أصعب موقف واجهك في أولمبيا باريس 2024؟

واجهت صعوبة في النوم بالقرية الأولمبية، بسبب عدم وجود مكيف هواء داخل غرفنا، وكنت أعاني من إصابة بشد في أوتار الركبة قبل أسبوع واحد من الأولمبياد ولكن بمساعدة أطباء الفريق تمكنت من التعافي نوعا ما.

هل تعرضت لظلم تحكيمي أثناء مشاركتك في أولمبياد باريس؟

الحكام مختلفون تماما عن بعضهم البعض، لذلك في بعض الأحيان يتخذون قرارات سيئة لا نتفق معها ولكن هذا يحدث للجميع، في معظم الموسم واجهنا قرارات سلبية من الحكام يمكنها أن تدمرنا، وحدث هذا مرة أخرى في الألعاب الأولمبية، ولكن نبذل قصارى جهدنا لعدم السماح لذلك بالتأثير على أدائنا قدر الإمكان، بالطبع لو كانت قرارات الحكام صحيحة، أعتقد أن مصر ككل كانت ستحقق المزيد من الميداليات ونتائج أفضل بشكل عام في المبارزة.

كيف تحضر لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة؟

لن أغير استعداداتي للأولمبياد المقبلة، الطريقة التي استعدت بها لأولمبياد باريس 2024 كانت جيدة، يجب علي فقط مواصلة التدريب والتركيز على البقاء بصحة جيدة في جميع المسابقات التي أشارك فيها في المستقبل، وأحاول أن أوازن بين المبارزة والمسابقات وبين عملي كمهندس، حيث عملت مهندسا طوال العام الماضي أيضًا خلال الموسم الأولمبي، ووازنت بين الهندسة والمبارزة، وآمل أن أواصل الأداء الجيد في كليهما خلال السنوات المقبلة.

في النهاية، تحب تقول ايه للشعب المصري؟

أود أن أشكر الجميع على دعمنا وإيمانهم بنا، إن الحصول على دعم الوطن يعني دائمًا الكثير ونحن نقاتل بأقوى ما لدينا للحصول على ميدالية لمصرينا الأعزاء، نريد أن نمثل بلدنا بأفضل طريقة ممكنة وأن نُظهر للعالم مدى قوتنا ومعرفة أن جميع المصريين في الوطن يدعموننا ويؤمنون بنا، ويساعدوننا دائمًا في تحقيق أحلامنا والإنجازات لمصر".

الجدير بالذكر أن محمد حمزة وصل لربع نهائي أولمبياد باريس في لعبة سلاح الشيش، بعد الفوز على البولندي جان جوركوفيتش بنتيجة 15-14 في دور الـ32، وعلى الإسباني كارلوس يافادور بنتيجة (15-12) في دور الـ16.

