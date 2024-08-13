اتحاد السلاح يضع خطة لـ تجهيز الثنائى "زياد السيسى وحمزة" لأولمبياد لوس أنجلوس

يجهز مسئولو اتحاد السلاح خطة طويلة المدى لتجهيز الثنائى زياد السيسى ومحمد حمزة لمنافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، خاصة أن كلا الثنائى كانا قريبان من تحقيق إنجاز فى باريس 2024 .

ومن المنتظر أن تستكمل الخطة بمجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة فى ظل اقتراب موعد انتخابات الإتحادات الرياضية .

إحتل زياد السيسى المركز الرابع فى أولمبياد باريس فى ظل خسارة البرونزية فى سلاح السيف ، بينما احتل محمد حمزة المركز الخامس فى سلاح الشيش ، حيث سيتم تكريمهما أيضا بجانب محمد السيد صاحب البرونزية.

احتل محمد حمزة لاعب منتخب مصر للسلاح المركز الخامس في منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد الخسارة من بطل إيطاليا فى منافسات ربع نهائى منافسات سلاح الشيش لأولمبياد باريس 2024.

وتأهل البطل المصري محمد حمزة المصنف الثالث عالميًا بسلاح الشيش، إلى دور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب الفوز في دور الـ 16على الإسباني كارلوس ليافاردو بنتيجة 15-12.

يواصل زياد السيسى تصدره للتصنيف العالمى لسلاح السيف بالرغم من خسارته لتحقيق ميدالية أولمبية فى أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل .

وخسر زياد السيسى لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12.

كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن تنظيم تكريم خاص للبطل محمد السيد صاحب برونزية سيف المبارزة فى أولمبياد باريس 2024 .

ومن جانبه أكد الحسينى فى تصريح لـ الخليج 365 ، أن التكريم سيتضمن أيضا اللاعبين المحققين مراكز متقدمة .