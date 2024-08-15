شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يزين قائمة الإسماعيلي أمام سموحة بالدوري.. عودة المستبعدين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عمر جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها غدا الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة دوري nile.

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة باسم مرسي والمستبعدين منذ فترة مجددا وهم محمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات، في الوقت الذي شهدت استبعاد معظم قوام الفريق الأول لخوض مباراة الاتفاق السعودي السبت المقبل.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

محمد فوزي، كمال السيد، عماد حمدى، محمد بيومي، عبد الرحمن الدح، خالد النبريصي، على الملواني، محمد هاشم، أحمد محسن، محمد حسن، كريم عرفات، باسم مرسي، عبد الله حسني، نادر علاء، محمد بحيري، عبدالله حسن، حمادة صلاح، عمرو سعيد، محمود أوتاكا، محمد وجدي، عبدالله السعيد، محمد إيهاب، أحمد وجيه، عبدالرحمن كتكوت، محمد زيدان، بشار أشرف.