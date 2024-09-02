بطولة إيطاليا: روما يفرمل انطلاقة يوفنتوس المثالية بتعادل سلبي

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا) : فرمل روما انطلاقة مضيفه يوفنتوس المثالية بقيادة مدربه الجديد تياغو موتا بإسقاطه في فخ التعادل السلبي الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثالثة في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واستهل يوفنتوس الموسم الجديد بقيادة مدربه موتا (42 عاما) القادم من بولونيا لخلافة ماسيميليانو أليغري بفوزين على كومو وهيلاس فيرونا بالنتيجة ذاتها 3 0 وبرصيد 6 أهداف من دون أن تهتز شباكه، لينال إعجاب النقاد في سعيه للعودة إلى قمة الكرة الإيطالية.

وبخلاف بداية فريق "السيدة العجوز"، لم تكن نتائج روما مع مدربه لاعب وسطه السابق دانييلي دي روسي على قدر الآمال بعد تعادل سلبي أمام كالياري افتتاحا وخسارة أمام إمبولي 1 2، إلا أن التعادل أمام يوفنتوس منح مدربه بعض الرضى قبل التوقف الدولي.

تأسف دي روسي قائلا "هذا التعادل هو نقطة انطلاق جيدة، ومن المؤسف أن يتوقف الزخم بسبب رحيل لاعبينا الدوليين".

وفشل يوفنتوس في استعادة صدارة الدوري مكتفيا برفع رصيده إلى 7 نقاط بفارق الأهداف عن حامل اللقب إنتر المتصدر الفائز على أتالانتا 4 0 الجمعة، وجاره تورينو وأودينيزي الفائز على كومو الوافد الجديد بهدف البرازيلي برينير (43) في المركزين الثالث والرابع تواليا، في حين تجمد رصيد روما عند نقطتين في المركز السابع عشر.

واقرّ فيديريكو غاتي قائد يوفنتوس أن التعادل "ليس نتيجة جيدة، لا يزال اللاعبون الجدد بحاجة إلى إيجاد أنفسهم، ونحن بحاجة إلى إتقان ما نفعله خلال التمارين في المباراة".

ولم يتأخر روما في تهديد مرمى مضيفه بعد عرضية من المدافع الإسباني أنخلينيو وصلت إلى لورنتسو بيليغريني الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس ميكيلي دي غريغوريو (13)، وأعاد الكرّة بعد ثلاث دقائق عبر مهاجمه الشاب ماتياس سوليه بكرة مرت فوق المرمى.

وانتظر فريق "السيدة العجوز" ثلاث دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول لتهديد فعلي لمرمى نادي العاصمة، بعد لعبة مشتركة بين البلجيكي صامويل مبانغولا والكولومبي خوان كابال على الجهة اليسرى، ليمرر الأخير عرضية داخل المنطقة إلى الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي سدد بقدمه اليسرى كرة صدها الحارس الصربي ميلي سفيلار (42).

واستهل فلاهوفيتش الشوط الثاني كما أنهى الأول، فهدد مرمى "الذئاب" بعد كرة استعادها فريقه من منتصف الملعب، لكن تسديدته مرت بجانب المرمى (48).

وأجرى المدربان تغييرات عدة أبرزها دخول الأرجنتيني باولو ديبالا الذي قرر البقاء مع روما، على الرغم من عرض مغر من السعودية (61)، ومن ناحية يوفنتوس خروج فلاهوفيتش ودخول الوافد الجديد المهاجم الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس (83).

وفي الفرص الاخيرة، أهدر أنخيلينيو بعد تمريرة من ديبالا (89)، ورد يوفنتوس عبر التركي كينان يلديز (90+3).

وفاز فيرونا الخامس برصيد 6 نقاط على مضيفه جنوى بهدفي البلجيكي جاسكون تشاتشوا (55) والدنماركي كاسبر تنغشتد (64 من ركلة جزاء).

وقلب فيورنتينا تأخره بهدفين أمام مونتسا إلى تعادل 2 2.

تقدم مونتسا عبر البوسني ميلان ديوريتش (18) ودانيال مالديني نجل أسطورة الدفاع باولو (32)، قبل أن يعود فيورنتينا بهدفي مويز كين (45) والوافد الجديد الألماني روبن غوسنز (90+6).