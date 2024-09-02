مبابي يصعق المشككين ومعهم ريال بيتيس بثنائية في الليجا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي ريال مدريد للفوز بهدفين نظيفين على ريال بيتيس، مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الاسباني، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل مبابي هدفي ريال مدريد في المباراة، بالدقائق 67 و75، لينجح في توجيه الرد الصاعق على حملات التشكيك التي بدأت مبكراً جداً، وحاولت النيل منه، ومن فرص نجاحه مع ريال مدريد.

وتفاعلت "ماركا" المدريدية مع تألق مبابي بعنوان مثير، جاء فيه "مبابي.. صحوة الوحش" في إشارة إلى أنه بدأ فعلياً مشوار سوف يثير من خلاله الذعر في قلوب المدافعين سواء في الليجا أو دوري الأبطال.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط في وصافة جدول ترتيب الليجا خلف المتصدر برشلونة صاحب ال12 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند نقطتين فقط في المركز السابع عشر.