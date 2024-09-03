لويس سواريز يعلن اعتزاله اللعب الدولي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن لويس سواريز، نجم وقائد منتخب أوروجواي وإنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله اللعب الدولي.

وخلا مؤتمر صحفي، قال سواريز: "يصعب قول ذلك ولكن هذه هي مباراتي الأخيرة مع منتخب بلادي".

وأضاف لاعب برشلونة السابق: "فكرت في الأمر كثيرا، وأعتقد أن هذا هو الوقت الصحيح".

ومن المقرر أن يواجه منتخب أوروجواي نظيره باراجواي يوم السبت المقبل، ثم سيلتقي مع فنزويلا يوم الأربعاء 11 سبتمبر في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب أوروجواي المركز الثاني في التصفيات برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب الأرجنتين المتصدر.

وستكون هذه المباريات حاسمة لفرص أوروجواي في التأهل إلى المونديال، حيث يتطلعون إلى تحقيق نتائج إيجابية لتعزيز موقعهم في التصفيات.

وسواريز هو قائد منتخب أوروجواي بدأ مسيرته الدولية في فبراير 2007 واستمرت لأكثر من 17 عامًا، خلال هذه الفترة، خاض 142 مباراة دولية وسجل 69 هدفًا.

وأبرز إنجازات لويس سواريز مع منتخب بلاده كان التتويج بكوبا أمريكا عام 2011، كما يعتبر أحد أفضل المهاجمين في جيله، وقد ترك بصمة واضحة في عالم كرة القدم.