شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق المران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي اليوم، الجمعة، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، شرح فيه بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها استعداداً لمباراتي راية والشرطة العراقي الوديتين المقرر لهما غداً السبت في ختام المعسكر.

وطالب جوميز اللاعبين بالتركيز فى التدريبات وبذل أقصى جهد في ظل ارتباط الفريق بمواجهات مهمة في الفترة المقبلة، يأتي ذلك في الوقت الذى خاض فيه اللاعبون فقرة بدنية خلال المران الصباحي اليوم الجمعة.

وتولى جواو ميجيل، مخطط الأحمال، قيادة الفقرة البدنية للاعبين، وتضمنت تدريبات متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للفترة المقبلة،وبعد ذلك تم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.