جوميز: راضٍ عن معسكر الزمالك فى برج العرب ومستعدون للشرطة الكينى

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رضاه عن معسكر الأبيض الذي أقيم في برج العرب، استعدادًا للموسم الجديد ولمباراتي الشرطة الكيني في دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني فى تصريحات للمركز الإعلامى: "الفريق خاض اليوم مباراتين وديتين الأولى في العاشرة صباحًا أمام فريق راية والثانية في السادسة مساءً أمام الشرطة العراقي".

وتابع قائلاً: "مباراة المساء كانت أصعب في ظل قوة المنافس وجودة اللاعبين، وخلقنا العديد من الفرص في اللقاء وشاهدنا بعض الأخطاء، سنعمل على علاجها في الفترة المقبلة".

وأوضح جوميز أن فترة الإعداد مختلفة بسبب ضيق الوقت قبل خوض المباريات الرسمية، وشدد على أن الفريق لا يزال أمامه أسبوع للاستعداد لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً: "الجهاز الفني شاهد مباريات لفريق الشرطة الكيني، وهو منافس جيد يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين".