شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة إمام عاشور لرأس عم حارث تزين صور وصول بعثة الأهلي لـ نيروبي والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر فيس بوك صور وصول فريقها لنيروبي لمواجهة جورماهيا الكيني، ونشرت الصفحة قبلة إمام عاشور لاعب خط وسط فريق الأهلي لرأس عم حارث أقدم عمال غرف خلع الملابس بالقلعة الحمراء.



ويلتقي الأهلي مع جورماهيا، يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.



وحرص طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.



وخاض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ثم أدى الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.























