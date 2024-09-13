شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يؤدي مرانه الأساسي على ملعب شهداء بنينا استعدادًا لمباراة الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي مرانه الأساسي استعداداً لمباراته التي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي، والمقرر اقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ الأحد ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وخلال المران الذي حضره محمد موسى عضو مجلس إدارة المصري ورئيس البعثة واستمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق الهلال الليبي وذلك في ضوء مشاهدة الجهاز الفني لعدد كبير من تسجيلات المباريات الأخيرة للفريق الليبي.

واُختتم المران بتقسيمة بطول الملعب حرص الجهاز الفني على ايقاف اللعب خلالها مرات عديدة لتنبيه لاعبيه بضرورة اللعب من لمسة واحدة وكذلك سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.