شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: الأقرب استمرار الدوري بنظامه القديم.. وهذا موقف تشكيل رابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أن الأقرب استمرار شكل الدوري بنظامه القديم في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية مستمرة في عملها للوصول إلى شكل الدوري الذي سيبدأ في شهر أكتوبر وهناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل للوصول إلى للشكل المناسب الدوري".

أضاف سويلم في تصريحات تليفزيونية:" بعد اجتماع يوم الأربعاء سيتم تشكيل رابطة الأندية بشكلها الجديد"، وأن الاتجاه الأقرب هو استمرار الدوري بشكله النمطي القديم وبهذا الوضع سيتم استمرار استنزاف اللاعبين".

واستطرد:" رابطة الأندية لا تستطيع فرض رأيها علي أندية الدوري بتغيير شكل الدوري، ولابد أن يتم هذا القرار بالاتفاق مع الأندية ".

وأردف:" لابد من وجود موسم استثنائي لمصلحة الكرة المصرية، ولابد أن ينتهي الدوري في شهر يونيو وهذا الرأي معروض على الأندية ".

وواصل:" الأندية متمسكة بشكل الدوري علي نظامه القديم رغم أن ذلك فيه مخاطر كثيرة علي الأندية وحسام حسن المدير الفني للمنتخب أكد أن تحديد مواعيد الدوري تساعده على الوصول لكأس العالم".