7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 15-9-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، فوز الأهلي على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة وإصابة يحيى عطية الله في أول ظهور مع الفريق الأحمر.

خطف فريق الهلال الليبي الفوز على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3 / 2 فى ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الأفريقية في المباراة المقامة بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

كولر: لاعبو الأهلي أخرجوا كل ما لديهم أمام جورماهيا ونعمل على تحسين الأداء

عبر مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على جور ماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال كولر، "لعبنا أمام خصم قوي وتمكننا من تحقيق الفوز وسعداء بالفوز بثلاثية، ولم يدخل في شباكنا أهداف، ونعلم أن مباراة العودة لن تكون مواجهة سهلة، لذا لابد أن نكون في كامل تركيزنا في مباراة العودة بالقاهرة".

ساليفو وبواتنج ينتظمان فى تدريبات الاتحاد السكندري غداً

ينتظم الثنائي مورو ساليفو وبنجامين بواتنج لاعبا الاتحاد السكندري فى تدريبات زعيم الثغر غدا، الثلاثاء، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الثنائي منذ نهاية الموسم الماضي.

لبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في كينيا، برئاسة أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة الأبيض، دعوة السفير وائل عطية سفير مصر في كينيا ، لحفل عشاء بمنزله مساء اليوم الأحد.

إصابة يحيى عطية الله فى أول مشاركة مع الأهلي أمام جورماهيا الكيني

اشتكى يحيى عطية الله، لاعب الأهلي ، من إصابة في القدم قبل أن يتم استبداله قبل نهاية مباراة جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويشارك بدلا منه عمر كمال في قيادة الجبهة اليسرى.

الأهلي يُنذر أفريقيا بثلاثية أمام جورماهيا فى بداية رحلة الدفاع عن اللقب

وجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إنذاراً شديد اللهجة لجميع فرق أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها آخر نسختين.

جوميز وجهاز الزمالك يحضرون مباراة الأهلى من أجل عيون السوبر الأفريقى

يتواجد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك، وجهازه المعاون، فى ملعب نيايو الوطني، لمراقبة فريق الأهلى الذى يواجه جورماهيا الكينى حالياً بدوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل مباراة القمة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية فى السوبر الأفريقى، والمقرر لها 27 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

اتحاد اليد يستفسر عن أسباب استقالة عمرو صلاح

استفسر مسئولو اتحاد كرة اليد من الاتحاد الدولى عن الاستقالة التى تقدم بها عمرو صلاح للأخير من أجل الاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه كأمين للصندوق فى الاتحاد المصرى.