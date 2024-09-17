شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن موافقته على إعارة أحمد عابدين إلى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي موافقته على إعارة أحمد عابدين، مدافع الأهلي الصاعد، إلى سيراميكا لمدة عام بعد التشاور مع مارسيل كولر المدير الفني، والتأكيد علـى موهبة اللاعب، وفي ذات الوقت منحه الفرصة للمشاركة في المباريات الرسمية بمعدل أكبر على صعيد الدوري الممتاز، لاكتساب الخبرات، خاصة أنه من المواهب التي تتمتع بقدرات بدنية وفنية عالية، ومن العناصر التي يعقد عليها الجهاز الفني الآمال خلال الفترات القادمة في مركز المساك.

يذكر أن عابدين شارك في العديد من مباريات الدوري مع نهاية الموسم الماضي، وظهر بمستوى متميز للغاية، واستحق إشادة الجهاز الفني مع زملائه الصاعدين.

وتلقى النادى الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجارى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.



افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.