سامسون يرفض الرحيل عن الزمالك بالتراضى ومحاولات مكثفة لتسويقه

كشف مصدر بالزمالك، أن البنينى سامسون أكينيولا يرفض الرحيل عن الزمالك بالتراضى مؤكداً أن البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، أخرجه من حساباته في الموسم الجديد واستبعده من قائمة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، حيث أكد لمسئولى القلعة البيضاء أنه ليس بحاجة لخدمات اللاعب.

وأوضح المصدر لليوم السابع أن الزمالك يحاول تسويق اللاعب قبل غلق الميركاتو الصيفى، أو الوصول إلى صيغة اتفاق مع اللاعب لفسخ عقده بالتراضى رغم رفض اللاعب وتمسكه بالحصول على قيمة عقده مع الأبيض كاملا.

ويحاول الزمالك التخلص من سامسون بشتى الطرق فى ظل عدم تقديمه المردود الفنى الذى يلبى طموح جماهير القلعة البيضاء، وبعد موافقة البرتغالى جوزيه جوميز الذى منح الإدارة الضوء الأخضر لتسويق اللاعب لعدم قناعته بمستواه.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك، حقيقة البند المتواجد في عقد البنينى سامسون أكينيولا لاعب الزمالك والذى بموجبه يحق للنادى الأبيض فسخ التعاقد معه بعد نهاية موسم 2023-2022 أو نهاية موسم 2024-2023، فقط بشرط إخطار اللاعب كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني بعد نهاية الموسم بـ7 أيام بحد أقصي.

وأكد المصدر أن البند مكتوب بطريقة خطأ وسامسون عقده سارى مع نادى الزمالك، وليس من حق مسئولى الأبيض فسخ التعاقد معه كما أثير فى البند المتداول خاصة أن لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمنع ذلك.

وأخطر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الإدارة بعدم الحاجة إلى جهود البنينى سامسون أكينولا خلال الفترة المقبلة، وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون بأن مستوى سامسون لا يرتقى للعب مع الفريق، كما أنه ليس لديه أى إمكانيات تجعله يقود هجوم الزمالك.