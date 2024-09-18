شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأثقال تغادر مساء اليوم إلى أسبانيا للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

تغادر بعثة ناشئين رفع الأثقال القاهرة فى الثانية عشر إلا خمسة من مساء اليوم الأربعاء متجها إلى إسبانيا للمشاركة فى بطولة العالم للناشين تحت 20 سنة، والمحدد لها الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجارى بإسبانيا.

وضمت القائمة كلا من ميرنا طنطاوى وحنين أحمد وشمس أحمد ورحمة عبدالرازق والسيد عطية وأحمد جمال وعبد الرحمن يونس والسيد محمد ضيف ومحمود حسنى.

وشهدت أولمبياد باريس 2024 تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية متنوعة من بينها واحدة لـ سارة سمير التى حصدت فضية رفع الأثقال.

وأصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.