"الميني فوتبول" يطير لجنوب أفريقيا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

غادرت بعثة منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول "رجال"، القاهرة متوجهة إلى جنوب أفريقيا، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مدينة چوهانسبرج في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر الجاري، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم بأزربيجان 2025.

منتخب الميني فوتبول هو حامل لقب آخر بطولة، ويذهب إلى جنوب أفريقيا مدافعا عن لقبه، وتتكون بعثة المنتخب من 26 فرداً بواقع 15 لاعبا، والجهاز الفني والإداري والطبي و3 حكام مصريين يشاركون في تحكيم البطولة.

ويترأس أحمد سمير سليمان رئيس اتحاد المينى فوتبول بعثة المنتخب بجنوب أفريقيا، يرافقه اللواء طبيب الدكتور رضا عوض نائب رئيس الإتحاد وطبيب المنتخب ، والجهاز الفني المكون من : أنسى نبيل مديرا فنيا ، شريف عبد السلام مدربا عاما ، كريم احمد مدربا مساعدا ، ياسر عزت مدربا لحراس المرمى ، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ، وحيد عبدالغنى المدير الإداري للمنتخب ، واللاعبين : محمود الشناوى. على غزال ، عادل مجدي كامل ، محمود جمال فاروق ، طه محمود ، أحمد جابر إبراهيم ، يـونس يوسف فوزي ، مروان عيسي ، طارق باهى ، محمد علي ، هشام خميس ، اسلام ربيعة ، مصطفى فوزى ، حسام حسن ، وعلى حسين .

ويشارك في تحكيم البطولة 3 حكام مصريين هم هشام محمد ، السعيد اليمانى ، و علاء الدين زيدان.