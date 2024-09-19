الارشيف / اخبار الرياضه

فلفل حارس يد الزمالك: رفضت عروض قطر وفرنسا للتجديد للأبيض

0 نشر
0 تبليغ

فلفل حارس يد الزمالك: رفضت عروض قطر وفرنسا للتجديد للأبيض

شكرا لقرائتكم خبر عن فلفل حارس يد الزمالك: رفضت عروض قطر وفرنسا للتجديد للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 11:30 م

بث تليفزيون الخليج 365 أول حلقات بودكاست " برة اللعبة " الذى يكشف كواليس و أسرار النجوم برة الملاعب فضلا عن الحديث فى ما يشغل الجمهور عنهم رياضيا خلال الفترة الأخيرة .

وكشف ضيف أولى الحلقات " محمود خليل فلفل " حارس فريق كرة اليد بنادى الزمالك أنه رفض عرضين من السد القطرى و أخر من أحد أندية فرنسا من أجل التجديد للزمالك ؛قائلا : مكالمة هشام نصر نائب رئيس النادى جعلتنى على الفور أوقع للقلعة البيضاء،فى ظل رغبتى أيضا فى الإستقرار مع أسرتى و أولادى الصغار .
  
كما كشف فلفل خلال البودكاست عن  غيرة زوجته من المعجبات قائلا : بتخض من النعجبات  خاصة عندما يقتربون منى للتصوير.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements