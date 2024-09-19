شكرا لقرائتكم خبر عن فلفل حارس يد الزمالك: رفضت عروض قطر وفرنسا للتجديد للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

بث تليفزيون الخليج 365 أول حلقات بودكاست " برة اللعبة " الذى يكشف كواليس و أسرار النجوم برة الملاعب فضلا عن الحديث فى ما يشغل الجمهور عنهم رياضيا خلال الفترة الأخيرة .

وكشف ضيف أولى الحلقات " محمود خليل فلفل " حارس فريق كرة اليد بنادى الزمالك أنه رفض عرضين من السد القطرى و أخر من أحد أندية فرنسا من أجل التجديد للزمالك ؛قائلا : مكالمة هشام نصر نائب رئيس النادى جعلتنى على الفور أوقع للقلعة البيضاء،فى ظل رغبتى أيضا فى الإستقرار مع أسرتى و أولادى الصغار .



كما كشف فلفل خلال البودكاست عن غيرة زوجته من المعجبات قائلا : بتخض من النعجبات خاصة عندما يقتربون منى للتصوير.