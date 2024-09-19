شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: غادرت اجتماع الرابطة فى أول ربع ساعة وأرفض شكل الدورى الاستثنائى والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى إنه غادر اجتماع الأندية الذى أقيم أمس الأربعاء بمشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر،في أول ربع ساعة مؤكداً أن مضمون الدعوة التي تلقاها، من رابطة الأندية المحترفة اختلف عن ما تم مناقشته خلال الاجتماع.

وأكد الشريعى خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن مضمون دعوة رابطة الأندية التي تلقاها نادى إنبى يتمثل في مناقشة اقتراحات شكل الدورى الجديد لافتا إلى أنه بمجرد وصوله إلى الاجتماع وجد شيئاً أخراً وهو الدور الاستنائى دون وجود مقترحات.

وواصل:"كان هناك نية من البداية على الاستقرار على شكل الدوري في الموسم الجديد،فلماذا تم دعوة الأندية دون حدوث أي مناقشات لذلك فضلت تسجيل اعتراضي على الأمر وغادر الاجتماع".

وأوضح رئيس نادى إنبى أن رفض شكل الدورى الاستثنائى والذى يقضى بإقامة الدور الأول كاملا بين كافة الفرق ثم يتم تقسيم الفرق الى مجموعتين،المجموعة الأولى تضم أصحاب المراكز من الأول إلى التاسع للمنافسة على لقب الدوري ، والمجموعة الثانية من العاشر إلى الثامن عشر للمنافسة على البقاء ودخول صراع الهبوط.