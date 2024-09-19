شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمى.. الأهلي يعلن تأجيل صفقة الأجنبى الخامس إلى يناير والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ، اجتماعًا مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، ولأول مرة بحضور مختار مختار بعد توليه رئاسة لجنة التخطيط وكذلك محمد رمضان بعد انضمامه للجنة كما حضر أيضًا زكريا ناصف عضو اللجنة.

شهد الاجتماع مناقشة استعدادات الفريق للمرحلة القادمة، والتجديد لبعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم القادم، والاتفاق على تأجيل البت في المكان الخامس للاعبين الأجانب إلى انتقالات يناير لحين استيضاح بعض الأمور الفنية بما يحقق مصلحة الفريق واحتياجه.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى أزمة ضيق الوقت عند انتهاء لاعبي الأهلي الدوليين من المشاركة مع المنتخب في مباراة موريتانيا التي ستقام خارج البلاد يوم 15 أكتوبر القادم وصعوبة لحاقهم بوقت كاف بالفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصرى، التي ستقام بالإمارات في الفترة من 18 - 21 أكتوبر؛ هذا فضلا عن ارتباط الفريق بأولى مبارياته في دور المجموعات بدوري الأبطال يوم 25 من نفس الشهر.