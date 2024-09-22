شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى ومصطفى حجاج يتألقان فى سادس حفلات city festival بسيتى كلوب العبور وحضور جماهيرى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت مفاجآت city Festival المدوية لصيف 2024، وشهد نادي سيتي كلوب العبور سادس حفلات city Festival التى تنظمها شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى، ومجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام بمختلف محافظات مصر، بمشاركة الميجا ستار محمد حماقى والنجم مصطفى حجاج.

وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا من جانب الأعضاء والأسر، كما شهد ضيوف الحفل على مسرح city festival كل من عزيز الشافعى و تامر حسين ومهندس الصوت الكبير عماد نبيل بجانب محمود الونش لاعب الزمالك ومحمود عبد العاطى دونجا لاعب الإسماعيلى السابق وبيراميدز الحالي.



تفاعل الأعضاء والأسر مع فقرات الحفل، في أجواء احتفالية مبهجة ورائعة، وأبدوا إعجابهم الشديد بتنظيم الحفل وفقراته المتنوعة.

حضور الحفل كان مجانيًا لجميع أعضاء أندية سيتى كلوب بمختلف المحافظات، وقبل بدء الحفل نظمت إدارة أندية سيتى كلوب يوما ترفيهيا لأعضاء سيتى كلوب العبور، تضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.

ويعتبر حفل سيتى كلوب العبور سادس الحفلات التي تنظمها أندية سيتي كلوب المنتشرة بجميع المحافظات هذا الصيف في مختلف الفروع، وكانت البداية بحفل غنائى ضخم في سيتى كلوب الشروق، أحياه المطرب السوبر الستار أحمد سعد والنجمة روبي، ثم حفل سيتى كلوب بنها بمشاركة السوبر ستار هيثم شاكر ونجم الأغنية الشعبية حسن شاكوش والحكمدار عبد الباسط حمودة، ثم حفل سيتى كلوب شبين الكوم بمشاركة النجوم أحمد ومحمد عدوية ورامى جمال ورضا البحراوى، وحفل سيتي كلوب طنطا بحضور النجمين رامي صبري وبوسي وسيتى كلوب كفر الشيخ بمشاركة النجوم حكيم ونيكول سابا ورامى جمال.

وتسعى أندية سيتى كلوب لخروج حفلات City festival بصورة مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لنيل رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم وغيرها.



