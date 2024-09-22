شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحدد الخميس المقبل موعدا لكأس السوبر المصرى للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دينا الرفاعى، عضو اتحاد الكرة المشرف على الكرة النسائية، عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر المصري للكرة النسائية بين وادي دجلة وتوت عنخ آمون. وقالت دينا الرفاعى، إن المباراة ستقام الخميس المقبل 26 سبتمبر فى الرابعة عصرا.

من ناحية أخرى، يستقبل مركز شباب الجزيرة قمة الأهلي والزمالك التاريخية في دوري الكرة النسائية، كأول قمة تجمع القطبين بعد تكوين فرق للسيدات هذا الموسم، وفقا لاشتراطات المشاركة في المسابقات القارية.

ويدرس الاتحاد المصري لكرة القدم وإدارة المسابقات إطلاق دوري الكرة النسائية في الموسم الجديد 15 أكتوبر المقبل، بعد إقامة قرعة الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني.