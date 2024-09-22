شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة الدورى المصرى وإعلان الجدول كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى رابطة الأندية المصرية المحترفة مراسم سحب قرعة الدورى المصرى الجديد أوائل شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم إعلان جدول الدورى كاملا خلال الأسبوع الأول من الشهر ذاته.

ويقام الدورى الجديد بشكل استثنائى، حيث يقام من دور واحد، ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى للتنافس على اللقب والمربع الذهبى، بينما تتضمن المجموعة الثانية الفرق الأخرى وعددها 9 أيضا للنجاة من الهبوط، وفى النهاية يهبط فريقان فقط إلى دورى المحترفين.

على صعيد متصل، أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمى لرابطة الأندية، عدم تأجيل مباراة الأهلى فى الأسبوع الأول من عمر الدورى الممتاز الجديد بسبب ارتباطه بمباراة يوم 29 أكتوبر المقبل فى كأس العالم للأندية.

وقال سويلم فى تصريحات لبرنامج هاتريك بقناة أون تايم سبورتس 2، إن الدورى المصرى سينطلق 30 أكتوبر المقبل، ولن يتم تأجيل أى مباراة كما هو متفق عليه مع الشركة الألمانية المسئولة عن وضع الجدول.

ويرى المتحدث الرسمى لرابطة الأندية المصرية أن الرابطة تعتمد على لائحة وتنص اللائحة على أن تواصل عملها لحسن انتخاب مجلس جديد ومنوط بها تحديد شكل الدوري، لأن المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه سيكون الوقت أمامه ضيق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري.

وأوضح أن "الشكل الاستثنائي للدوري في الموسم الجديد سيكون 26 جولة، ويبدأ 30 أكتوبر وينتهي 6 يونيو المقبل، ولن تكون هناك مؤجلات، ولن يكون هناك مشاكل مع حسام حسن مدرب المنتخب بشأن مباريات المسابقة، وسيتم إجراء قرعة بشأن ملعب المباراة في الدور الأول، والمثال لو لعب الأهلي مع الاتحاد السكندري وأسفرت القرعة عن اللعب في الإسكندرية ستلعب مباراة الدور الثاني لو تواجدوا ضمن العشرة الأوائل في القاهرة".