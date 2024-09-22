شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يضم صفقات الزمالك الجديدة لقائمة مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على ضم الصفقات الجديدة لقائمة الفريق التى ستسافر إلى السعودية استعدادًا لمواجهة الأهلى الجمعة المقبل فى بطولة السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن تضم قائمة الزمالك التى ستتوجه إلى السعودية اللاعبين الجدد، وهم الفلسطينى عمر فرج، والمغربى محمود بنتايك، والبولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدى والسنغالي سيدي ندياي المقيد تحت السن.

ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لمواجهة الأهلى على لقب السوبر الأفريقى، بعدما حصد الفريق الأبيض تأشيرة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب تخطى عقبة الشرطة الكينى 3-1 بمجموع المباراتين.

وفى المقابل، يستعد لجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة الزمالك على لقب السوبر الأفريقى، بعدما حصد المارد الأحمر تأشيرة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تخطى عقبة جورماهيا الكينى بمجموع المباراتين 6-0.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

بطولة السوبر الأفريقي أُقيمت خارج قارة القارة السمراء في 4 مناسبات من قبل، بواقع 3 مرات على التوالي في قطر أعوام 2020 و2021 و2022، فضلا عن العام الماضي بالمملكة العربية السعودية.