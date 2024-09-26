حسين السيد يصل إلى الرياض لمؤازرة الزمالك في لقاء السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - وصل حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس، لمرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

وتواجد حسين السيد في ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض لمؤازرة الفريق خلال المران الختامي الذي سيقام بعد قليل استعداداً لمواجهة الأهلي المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غداً الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وعُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الفريق للزي الأسود كاملاً، "القميص الأسود والشورت الأسود"، بينما يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

في حين سيرتدي فريق الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا، بالإضافة إلى التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وعبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الأهلي ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.