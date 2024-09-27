"افتتاح محل قصب".. تعليقات كوميدية من الجماهير على تواجد حجازي متقال في حفل افتتاح السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهد حفل افتتاح السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، تواجد المطرب المصري حجازي متقال، بفقرة غنائية منذ بداية المباراة.

وعلقت جماهير القطبين، على ظهور متقال في حفل افتتاح مباراة السوبر الأفريقي، حيث كتب أحد الجماهير: "افتتاح محل قصب".

وكتب أحد المشجعين: "حجازي متقال، بص على الحلاوة دي بلدي ونقاوة"، كما نشر أحد الجماهير: "حجازي متقال هو اللي بيغني قبل ماتش الأهلي والزمالك، تقريباً كاكا خد الفلوس كلها".

وقام أحد الجماهير عبر حسابه الرسمي، على موقع "X" بكتابة: "حجازي متقال مولعها".

ويذكر أن الأهلي يلاقي الزمالك حالياً، في إطار نهائي كأس السوبر الأفريقي، في اللقاء المقام، على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية.

