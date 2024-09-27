قبل ضربة الجزاء.. تفاصيل مشادة اللاعبين وتوقف مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهدت أحداث الشوط الأول من مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، مشادة قوية بين لاعبي الفريقين، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي.

ودخل الثنائي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، في مشادة كلامية قوية مع لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا، مما أدى إلى تدخل لاعبي الفريقين لتهدئة الأجواء.

وكان حكم مباراة السوبر الأفريقي، احتسب ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، أدت إلى وجود اعتراضات كبيرة من لاعبي نادي الزمالك.

