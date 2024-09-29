اليوم.. الأهلي يواجه برشلونة والزمالك ضد فيزبريم في كأس العالم لأندية اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريقي الأهلي والزمالك مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد حيث يلتقي الزمالك مع فيزبريم المجري بينما يواجه الأهلي برشلونة الإسباني.

وتنطلق مباراة الزمالك وفيزبريم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة السادسة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

بينما تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

مشوار الأهلي والزمالك في كأس العالم لأندية كرة اليد

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على سيدني الأسترالي في المواجهة الأولى بنتيجة 49-15 بينما نجح الزمالك في الفوز على توباتى البرازيلي بنتيجة 30-25.

وأقيم حفل افتتاح البطولة مساء أمس السبت، بعد تأجيله لمدة 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقي لكرة القدم بين الأهلي والزمالك والتي شهدت فوز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.