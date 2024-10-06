شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يستعين بالزمالك لاستكشاف الأهلى قبل مواجهة السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، بمواجهة الأهلى والزمالك الأخيرة فى السوبر الأفريقي، لاستكشاف المارد الأحمر قبل مواجهتهما 20 أكتوبر الجارى فى السوبر المحلى.

وشاهد أيمن الرمادى مباراة السوبر من أجل متابعة طريقة لعب الأهلى، خاصة بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية مثل يحيى عطية الله وأشرف دارى وعمر الساعى ويوسف أيمن.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة القتال على تحقيق الفوز والوصول لنهائى السوبر، خاصة أن البطولة من مباراتين وسهل التتويج بها بعد الحصول على كأس رابطة الأندية مرتين.

وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة، وعبدالله مجدي ومحمود زلاكا وفخرى لاكاى وإسلام عيسى من بيراميدز.