شكرا لقرائتكم خبر عن نزول وسام والسولية.. تغييران أمام سيراميكا فى الدقيقة 79 والأهلى يتقدم والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الأهلي تغييرين جديدين بنزول وسام أبو علي وعمرو السولية بدلا من بيرسي تاو وكريم نيدفيد في مباراة سيراميكا في الدقيقة 79 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمد الشناوي ويوسف أيمن ومحمود كهربا ووسام أبو علي ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج - احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيم منها 21 نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 22، وحتى النسخة رقم 20 أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من النسخة الماضية رقم 21، والتي أقيمت في ديسمبر 2023، أقيمت البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة، وتقام نسخة هذا العام بين أربعة أندية، الأهلي بطل الدوري وبيراميدز بطل كأس مصر وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفريق تختاره اللجنة المنظمة، ووقع الاختيار على نادي الزمالك.

التقى الأهلي مع سيراميكا مرة واحدة في كأس السوبر المصري، حيث لعب الفريقان في نفس الدور نصف النهائي بالنسخة الماضية، وفاز الأهلي بهدف أحرزه جوستيك أرثر لاعب سيراميكا في مرمى فريقه، ووصل للنهائي وفاز بالبطولة بعد تغلبه على مودرن سبورت 4-2، عندما كان اسمه مودرن فيوتشر.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة أربع عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.