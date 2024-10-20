شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تنس الطاولة يعتمد ميزانيته ويفتح باب الترشح للمجلس الجديد أول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور اعتماد ميزانية الاتحاد المنتهية في 30/ 6/ 2024 والتي من المقرر أن تُعرض على الجمعية العمومية والتي تقرر إقامتها يوم 13/ 12 /2024.



كما قرر مجلس إدارة الاتحاد فتح باب الترشح خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر 2024، تمهيدا لانتخاب مجلس إدارة جديد لإدارة الاتحاد فى دورته الجديدة المقبلة.

وكانت قد أقيمت فعاليات الانتخابات الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة للدورة المقبلة من 2024 وحتى 2028 وذلك على هامش البطولة الأفريقية التى أقيمت مؤخرا في إثيوبيا.



وشهدت الانتخابات حصول معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري على منصب نائب الرئيس لشؤون الإدارة وذلك بعد حصوله على 80% من الأصوات.



وحصل عاشور على أعلى الأصوات من بين كل المرشحين بواقع 32 صوتًا في الانتخابات متفوقًا على الجزائري شريف دركاوي عضو مجلس إدارة الإتحاد الدولى للعبة الذي حصل على 8 أصوات فقط ليفوز عاشور بنتيجة 80% مقابل 20%.