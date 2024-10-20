شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد "ميلا" بعد التأهل لنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 10:00 م

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد مصطفى حسين "ميلا" عامل مهمات الفريق، وذلك داخل غرفة تغيير الملابس عقب التأهل إلى نهائي بطولة السوبر المحلى.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك فيديو للاعبى الفريق داخل غرفة الملابس يحتفلون بعيد ميلاد ميلا، وعلى رأسهم نبيل عماد دونجا ومحمد صبحى وشيكابالا والمثلوثى ومحمد عواد وعبد الواحد السيد، حيث هتف الجميع: "الزملكاوى أهوه".

ويأتى الاحتفال بعيد الميلاد عقب تأهل الزمالك لنهائي بطولة السوبر على حساب بيراميدز بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، بالمباراة التى جمعت الفريقين باستاد آل نهيان بالإمارات.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك الفائز من الأهلى وسيراميكا الخميس المقبل فى نهائي السوبر المحلى.