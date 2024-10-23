شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مران الأهلى الختامى قبل نهائى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى استعداداته لخوض مباراة نهائى كأس السوبر المصرى التى تقام فى الإمارات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى.

كان الأهلى قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد أن تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويواصل لاعبو الأهلى الكبار عقد جلسات تحفيزية مع باقى اللاعبين، من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم على تقديم مستويات قوية واللعب بروح قتالية فى مباراة الزمالك بنهائى كأس السوبر المصرى، وتفادى الأخطاء التي وقعت في آخر مباراتين للفريق الأحمر، من أجل تحقيق لقب السوبر المصري واستعادة التوازن بعد النتائج المتذبذب للأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

ويقوم محمد الشناوي قائد الأهلي ومعه عمرو السولية ورامي ربيعة وحسين الشحات بحث باقي اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لديهم ومصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء في آخر مباراتين، بخلاف رد الاعتبار أمام الزمالك عقب الخسارة منه في مباراة السوبر الإفريقي الماضية وحرمانه من تحقيق اللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.