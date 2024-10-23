شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطمئن على جاهزية إبراهيم عادل لمباراة سيراميكا بكأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني لفريق بيراميدز علي جاهزية ابراهيم عادل لاعب الفريق قبل مواجهة سيراميكا غدا الخميس في لقاء تحديد المركز الثالث لبطولة كأس السوبر المصري، بعدما اشتكى من الإصابة خلال مباراة الزمالك الماضية في نصف نهائي السوبر.

ومن المقرر أن يشارك إبراهيم عادل في مران اليوم بشكل طبيعي، على أن يكون متاحا أمام الجهاز الفني للدفع به في مباراة سيراميكا غدا.

وطلب أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، من اللاعبين غلق صفحة مباراة الأهلي والتركيز على مواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التي ستقام على استاد آل نهيان بالإمارات.

واستعان أيمن الرمادي بمباراة الزمالك لدراسة كل كبيرة وصغيرة في فريق بيراميدز من أجل وضع الخطة المناسبة لحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة السوبر المحلى.

ويركز أيمن الرمادى خلال تدريبات سيراميكا على علاج أزمة إهدار الفرص، والتي عانى منها الفريق أمام الأهلي، وطالب المهاجمين بضرورة استغلال انصاف الفرص من أجل تحقيق الفوز، واحتلال المركز الثالث.

ومن جانبه، قال أيمن الرمادي عن مواجهة الأهلي: "فخور بفريقي سيراميكا، نادٍ حديث تأسس قبل 4 سنوات فقط، وهو الآن بين الأندية التي تقدم كرة جميلة وأنا شخصيًا أستمتع بها".

وأضاف مدرب سيراميكا: "المباراة توقفت كثيرًا، وهذا ليس في صالح كرة القدم، وكنت أتمنى أن نلعب الزمن الفعلي في الشوط الثاني الذي توقف خلاله اللعب كثيرًا.

وتابع: خسرنا أمام الأهلي، لكننا كنا أفضل وأكثر سيطرة وخلقنا فرصًا أكثر لذا أنا سعيد بأداء اللاعبين، فخور بفريقي سيراميكا".