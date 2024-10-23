شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية عبد الله مجدى ورجب نبيل لتدعيم سيراميكا أمام بيراميدز في السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، خبرا سعيدا بجاهزية الثنائى عبد الله مجدى ورجب نبيل لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر لها غدا الخميس في إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس السوبر المحلى المقامة حاليا في الإمارات.

وخضع الثنائى لاختبار طبي قبل المشاركة في التدريبات وأثبتت سلامتهما وجاهزيتهما لتدعيم تشكيل سيراميكا أمام بيراميدز، بعدما تعرضا للإصابة خلال مباراة الاهلى الماضية.

وتعرض عبد الله مجدى للإصابة بشد في السمانة خرج على إثرها من مواجهة الأهلى، بينما تعرض رجب نبيل لشد في العضلة الخلفية في آخر دقائق المباراة.

وشارك عبد الله مجدى ورجب نبيل في مران الفريق بشكل طبيعى، ليعلن جاهزيتهم للتواجد أمام بيراميدز في انتظار إشارة أيمن الرمادى.

وخسر سيراميكا أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي، فيما سقط بيراميدز أمام الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.