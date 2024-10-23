شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح على رأس غيابات الزمالك أمام الأهلى في السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الأهلى في نهائي بطولة السوبر المحلى، التي تقام بالإمارات ، و المقرر لها غدا في الثامنة مساء الخميس.

ويغيب عن الزمالك في القمة كلا من أحمد فتوح بسبب القضية الخاصة به و المقرر لها جلسة 16 نوفمبر المقبل، ومحمود حمدى الونش، و أحمد حمدى و محمد عبد الشافى و سيدى ندياى للإصابة، كما يغيب دونجا وشلبى للخروج من حسابات جوميز، احمد فتوح سامسون أكينولا ، سيف جعفر، محمد عاطف ، مهاب ياسر، حسام أشرف لأسباب فنية.

ومن المقرر أن يرتدى لاعبى الزمالك الطاقم الأسود كاملا في مباراته غدا أمام الأهلى بنهائى السوبر المحلى الذى يقام بالإمارات.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى في الثامنة من مساء غد الخميس، بملعب محمد بن زايد بنهائى بطولة السوبر المحلى، الذى يقام بالإمارات.

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بتوقيت مصر، باستاد آل نهيان للحديث عن لقاء الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يحضر عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأبيض المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري.