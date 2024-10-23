شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب من اللاعبين غلق الهواتف قبل نهائي السوبر والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو نادى الزمالك من لاعبى الفريق، التركيز في مباراة نهائى السوبر المحلى المقرر لها غدا ، أمام الأهلى في الإمارات، وعدم الالتفات لأى أمور أخرى تشغلهم عن اللقب.

وطلب مجلس الزمالك من اللاعبين غلق الهواتف المحمولة خلال الساعات المقبلة، وعدم فتح أي صفحات للسوشيال ميديا حتى لا يتشتت تركيزهم عن اللقاء وعن المباراة النهائية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى نهائي السوبر بالإمارات ، باللقاء المقرر له الثامنة من مساء غد الخميس.

وصعد الزمالك الى نهائي السوبر على حساب بيراميدز بعد ان انتهى الوقت الاصلى بالتعادل وتمك اللجوء الى ركلات الترجيح و التي حسمت اللقاء لصالح الزمالك 3-4، بينما صعد الأهلى على حساب سيراميكا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف

