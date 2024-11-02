شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: فزنا على البنك الأهلى بروح اللاعبين والجماهير.. وهذا موقفى مع شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، إن مباراة البنك الأهلي اليوم كانت صعبة جداً، وطريقة اللعب التي خاض بها الفريق المباراة تسببت في خلق صعوبات للأبيض.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "تحكمنا في الكرة ولم نستغل الكرات خلف دفاع البنك الأهلي بالشكل الكافي، وأعتقد أنه قبل هدف التقدم لا أتذكر أي تسديدة للزمالك على المرمى".



وتابع: "بدأنا الشوط الثاني بركلة جزاء للبنك الأهلي وتغيرت المباراة، و الزمالك بدأ يلعب بالروح أكثر من العقل، وفزنا اليوم لأن الجمهور ساند الفريق حتى النهاية وبسبب روح اللاعبين".



وأوضح المدير الفني أن أحمد فتوح ومحمد حمدي يجيدون اللعب في 3 أو 4 مراكز، وهذا أمر جيد بتواجد لاعبين يستطيعون أن يفيدون الفريق في أكثر من مركز.

واستطرد: "أحمد فتوح لديه مهارات مختلفة، ويستطيع أن يساعد الزمالك في أكثر من مركز، كما أن كونراد ميشالاك يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر مثل لقاء اليوم".

وأردف: "أحمد مصطفى زيزو يعاني من إصابة في الخلفية وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة".

وعلق جوميز على مشاركة عمر فرج قائلاً: "هذه أول مباراة له يبدأها رسمياً مع الفريق ويحتاج لمساعدة باللعب لدقائق أكثر مع الزمالك".

وأضاف: "لا توجد مشاكل مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وهو شارك مع الفريق من قبل لأنه يستحق اللعب بسبب مجهوده البدني والفني مع الفريق".

واختتم المدير الفني تصريحاته بأن ناصر ماهر لاعب الفريق تعرض لإصابة وطلب الاستبدال.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين فريق في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.