شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 9 لاعبين أمام غزل المحلة فى ضربة البداية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، 9 لاعبين في مواجهته أمام غزل المحلة على استاد الإسماعيلية، المقرر لها الخامسة مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من دورى nile.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من: أحمد الشيخ، عبد الرحمن الدح، حمدى النقاز، محمد بحيرى، أحمد أيمن، عبد الله محمد، عبد الرحمن كتكوت، إبراهيم عبد العال، عمر السعيد.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، محمد نصر، عماد حمدى

الوسط: هشام محمد، محمد بيومى، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر القط، على الملوانى، عبد الله السعيد، محمد خطارى، مروان حمدى، محمد زيدان، إيريك تراورى، محمد وجدى

الهجوم: خالد النبريصى، حسن صابر، نادر فرج

ويتسلح فريق الإسماعيلى بالتاريخ قبل مواجهة غزل المحلة، حيث تعد مباراة السبت في الدورى هي الخامسة والثمانين بينهما في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 84 مباراة قبل مواجهة الأسبوع الأول في بطولة الدورى.

نجح الإسماعيلى في تحقيق الفوز في 31 مباراة وخسر 15 لقاء وحسم التعادل 38 مباراة بين الفريقين، سجل لاعبو الإسماعيلى 88 هدفا في شباك غزل المحلة، بينما استقبلت شباكهم 70 هدفا.