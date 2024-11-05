"لا يعرف طريق الفوز".. ماذا قدّم موسيماني مع استقلال طهران بعد الخسارة من الهلال السعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق استقلال طهران الإيراني، بيتسو موسيماني، مساء أمس الإثنين خسارة جديدة مع ناديه وهذه المرة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

موسيماني خسر في مواجهته الثانية بتاريخه أمام الهلال السعودي بثلاثية نظيفة بعدما فاز عليه برباعية حين كان مدربًا للأهلي في كأس العالم للأندية.

البداية كانت بخسارة أمام خيبر خرم آباد بالدوري الإيراني بهدف نظيف تلاها خسارة بهدفين نظيفين على يد تراكتور بالدوري.

وأصبح نادي استقلال بعد الخسارتين في الدوري بالمركز 14 بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

وجاءت الخسارة الثالثة على يد الهلال بثلاثية نظيفة ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 3 نقاط.

