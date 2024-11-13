شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجزائر يصل الإسماعيلية للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد شيحة، مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005، استقبال بعثة منتخب الجزائر بحفاوة بالغة، لدى وصولها للإسماعيلية، الليلة، للاستعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي تقام خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة مصر والمغرب وتونس وليبيا.

وكان منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005، انتظم داخل معسكر مغلق بالإسماعيلية، ولعب وديًا مع تنزانيا للمرة الثانية السبت الماضي، وحقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، تحت قيادة البرازيلى ميكالى روجيريو، ولحق به منتخب المغرب قبل يومين وليبيا والجزائر مساء اليوم الثلاثاء، وينتظر حضور تونس صباح غد، وبذلك يكتمل وجود المنتخبات الخمسة.

وقال الدكتور محمد شيحة، مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب مواليد 2005: "إن الإسماعيلية تمتلك المقومات التي تؤهلها لاستضافة البطولات القارية والعالمية في مختلف اللعبات وبالتحديد لعبة كرة القدم".

وأضاف أن العمل يجرى على قدم وساق بين اللجان المحلية والوافدة من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، للإشراف على تنظيم التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة بالشكل الأمثل.

وأشار الدكتور محمد شيحة إلى أن المنتخبات الخمسة المشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم القارية تحت 20 سنة بعد وصول تونس غدًا تم توفير أماكن الإقامة والإعاشة وملاعب التدريب لهم بالشكل الأمثل.

وأوضح "شيحة" أن روابط المشجعين في الإسماعيلية بالتنسيق مع مثيلتها في مختلف محافظات الجمهورية عازمون على الزحف للاستاد، لدعم ومساندة منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 خلال مبارياته المقبلة بالبطولة.