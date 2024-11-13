شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مراد: تريزيجيه يصاحب منتخب مصر فى رحلة الرأس الأخضر رغم غيابه للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن كواليس معسكر الفراعنة المقام حاليا استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر في تصفيات أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة.

وأوضح مراد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "المعسكر يسير بشكل جيد، واليوم انضم مصطفى محمد وعمر مرموش، وهناك حالة تفاؤل كبيرة بين اللاعبين والجهاز الفني، كما أن الجهاز الفني يعى أهمية المباراة، خاصة أن المنافس لديه طموحات كبيرة في الدخول ضمن حسابات التأهل ومرافقة الفراعنة في البطولة".

وكشف المنسق الإعلامي لمنتخب مصر أن تريزيجيه سيصاحب المنتخب في رحلة كاب فيردي رغم تأكد غيابه عن المباراة للإيقاف، موضحا أن تريزيجيه كلاعب وأحد قادة المنتخب من أهم المكاسب في صفوف المنتخب بخلاف حماسه في المعسكرات، وهذا ما يحبه الجهاز الفني في اللاعب".

وعن تقليد شارة الكابتن لمصطفى فتحى كما أشارت بعض التقارير قال مراد: "مصطفى فتحي هو الكابتن الثالث في المنتخب خلال المعسكر الحالي بعد تريزيجيه الموقوف ومحمد الشناوي، وفي حال لم يلعب الشناوي مباراة كاب فيردي فسيكون مصطفى فتحي هو القائد، لكن قرارات المشاركة خاصة بالمدير الفني".

‏‎ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوى - المهدى سليمان محمد عواد - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد أحمد ربيعة - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود تريزيجيه - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ زلاكا.

وخط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.