شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومى 15 و19 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وخاض منتخب مصر تدريباته باستاد الدفاع الجوى مكتمل الصفوف، وبدأ المران بإحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمى تواجد في المران كل من: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان "بيكهام" - حسام عبد المجيد – حمدي فتحي – محمد ربيعة – أحمد عيد – عمر كمال - محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية – نبيل عماد "دونجا" – محمد شحاتة – محمود صابر – ناصر ماهر – محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش – طاهر محمد طاهر – مصطفى فتحي – محمود عبد الحفيظ "زلاكا" – إبراهيم عادل ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

وحضر مران منتخب مصر كل من جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمى مشهور عضو اتحاد الكرة.