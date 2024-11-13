شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: أديت رسالتى مع الاتحاد السكندرى والضغوط تمنعنى من الاستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن رضاه الكبير على فترة توليه لرئاسة نادي الاتحاد السكندري.

وقال محمد مصيلحي فى تصريحات تليفزيونية: "أعشق الاتحاد السكندرى ولكن تأتى عليك فترة من الفترات تكون الضغوط أكبر منك وتمنعك من الاستمرار، وأديت رسالتي باحترام وعلى أكمل وجه، وأقدر دعم الجماهير ومطالب المحبين باستمراري".

وتابع: "حبي لنادي الاتحاد وجماهيره السبب في ضخي لمبالغ مالية والتعاقدات القوية التي شهدتها الفترة الماضية". وشدد: "أنا من أعلم الخريطة الخاصة بفريق الكرة، وأنا المتحكم في الصفقات، لذلك هناك من يلومني على رحيل مابولولو ولكن نحن نعلم جيدًا ماذا نفعل".

واستطرد: "الرياضة صناعة صعبة والأموال المالية حاليا صعبة جدًا، واللاعب لو قولت له صباح الخير هيقولك عايز 5 مليون جنيه". وواصل: "الاتحاد ناد اجتماعي، ويهتم بكل الألعاب وأوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر لنا".