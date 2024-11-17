شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الأهلى فى قمة محترفي اليد المؤجلة باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، قمة دورى محترفى كرة اليد المؤجلة من الجولة الثالثة للموسم المحلى 2024-2025 ، بين الأهلى و الزمالك فى الصالة الرئيسية باستاد القاهرة بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء.

ويتواجد الأهلى فى المركز السابع حتى الآن برصيد 15 نقطة نظرا لأنه لعب 5 مواجهات ويتبقى له 8 مؤجلات ،يليه الزمالك فى المرتبة الثامنة بنفس الرصيد لنفس السبب أيضا.

ويعتمد الأهلى فى لقاء اليوم على اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال أحمد عادل وإبراهيم المصرى، بينما يعتمد الزمالك على أكرم يسرى و كريم هنداوى كاتونجا، فضلا عن خبرات أحمد الأحمر.

تقام مباراة الليلة بدون جمهور، وسط السماح بعدد محدد ، حيث مسموح حضوره 10 أفراد من مجلس إدارة كل ناد ومثلهم لمجلس إدارة الاتحاد و12 فرد من طاقم التحكيم.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر الجارى فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.