شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير: الننى وشيكابالا وعبد العاطى أول المساهمين فى مبادرة دعم أسرة محمد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد سمير، قائد فريق زد، بأنه تولى مبادرة اللاعبين لمساعدة أسرة الراحل محمد شوقى لاعب كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة، بسبب وضع الأسرة الصعب الفترة الماضية دون سابق معرفة.

وأضاف محمد سمير خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى محمد الليثى قائلا: "الجميع تواصل معى خلال الساعات الماضية، وسوف أقوم بزيارة أسرة اللاعب الراحل محمد شوقى برفقة مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد، ووليد صلاح الدين مدير الكرة لتقديم واجب العزاء ومعرفة ما يحتاجونه".

وأشار محمد سمير: "محمد الننى تواصل معى شخصيا وبعض اللاعبين الآخرين أبرزهم شيكابالا، وبعض لاعبى فريق الأهلى لتوفير ما تحتاجه الأسرة، والقيام ببعض الأعمال لتأمين مستقبل الأسرة عقب فقدان الأب اللاعب محمد شوقى".

وكان محمد سمير لاعب فريق زد دعا كل اللاعبين لخطوة من أجل مساعدة عائلة الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أولا البقاء لله في وفاة اللاعب محمد شوقي ربنا يرحمه ويصبر أهله، أدعو كل اللاعبين أصحابي وإخواتي محاولة مساعدة زوجته وأولاده، تواصلت مع أحد وعلمت ظروفهم الصعبة، إذا لاعبو الأندية نجحوا في تجميع مبلغ من بعضهم البعض ولو مبلغ بسيط ويرسلوه إلى زوجته وأولاده أعلم كيف يتصرف اللاعبون في تلك المواقف، وأتمنى من يجمع أي أموال يرسلها لزوجته وأولاده شخصيا وأنا أمتلك أرقامهم إذا أراد أحد الرقم، وجزاكم الله كل خير".