شكرا لقرائتكم خبر عن بطل العالم أحمد الجندى يطلق ضربة البداية لفعاليات مهرجان "سيتي كلوب" للكروس فيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مجموعة أندية سيتي كلوب ، بالتعاون مع الاتحاد المصري للياقة التنافسية ، الجمعة، مهرجان «سيتي كلوب للياقة التنافسية» بفرع النادي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة.

وأطلق بطل العالم في الخماسي الحديث الكابتن أحمد الجندي، الحاصل علي ذهبية أوليمبياد باريس 2024، ضربة البداية لمهرجان الكروس فيت، بحضور كل من: الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي، والمهندس أحمد عطية نائب رئيس شركة استادات، وأيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي، وأحمد بحيري وأحمد عبد الله وعلي عادل أعضاء مجلس إدارة سيتي كلوب.



مصطفى عزام أثناء المشاركة فى الفعاليات



جانب من الفعاليات

يأتي ذلك ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، (بداية جديدة لبناء الإنسان)، والدور المجتمعي لمجموعة أندية سيتي لنشر رياضة الممارسة والارتقاء بالمستوى البدني والذهني بين أفراد المجتمع المصري.

وأشاد الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس الإدارة بالمهرجان الأول الذي ينظمه النادي بالتعاون مع اتحاد اللياقة التنافسية الاتحاد وفقا لبروتوكول التعاون بينهما .



وأضاف "عزام" أن المهرجان شهد مشاركة عدد كبير من أعضاء النادي، والذين أبدوا سعادتهم بالأنشطة التي ضمها المهرجان، والتي شملت كافة الفئات العمرية (ناشئين - شباب - رواد)، مؤكدًا على تنظيم مهرجانات أخري بباقي فروع الشركة بكافة المحافظات .



من جانبه قال بليغ أبوعايد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للياقة التنافسية، إن المهرجان يأتي ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الانسان"، وذلك لنشر ثقافة ممارسة الرياضية، مشيدًا بمشاركة أندية سيتي كلوب في مهرجانات "إيجي فيت" للياقة.



فيما أشاد بطل العالم في الخماسي الحديث الكابتن أحمد الجندي، الحاصل علي ذهبية أوليمبياد باريس 2024، بنشاط الاتحاد في نشر ثقافة ممارسة اللياقة التنافسية بين كافة فئات المجتمع، من ناشئين وشباب ورواد، وأطلق شارة البدء لفاعليات المهرجان.



حرص على المشاركة في المهرجان نجوم سيتي كلوب المسئولين عن الألعاب الرياضية وهم : حسام غريب وأحمد العطار ( كرة اليد) و باسل الغرباوي ( الجودو ) و طارق لبيب ( السباحة ) و شريف نصيف ( التنس ) و وسام الغمري ( التايكوندو ) و عزب الشوربجي ( الكرة الطائرة ) ومهند مجدي ( الكاراتيه) بالإضافة إلى البطل الأولمبي أحمد الجندي مدير برنامج النخبة الرياضية بسيتي كلوب وفريق عمل النشاط الرياضي بالمجموعة محمد مصطفى ومحمد عبد الوهاب.



مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتى كلوب



