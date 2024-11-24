شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يقترب من تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلى من العودة لتشكيل المارد الأحمر الأساسي في مباراته أمام ستاد أبيدجان الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في آخر مباراتين أمام زد ومن بعدها الاتحاد السكندري، حيث تواجد على دكة الاحتياطي.

ومن المتوقع أن يشارك ياسر إبراهيم فى قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة، على أن يعود خالد عبد الفتاح إلى دكة البدلاء، حيث استبعد الجهاز الفني ياسر من مباراة زعيم الثغر رغم جاهزيته الفنية، ومن المتوقع أن يعود للظهور أساسيا في مباراة ستاد أبيدجان.

ويبدأ الأهلي مبارياته فى بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.